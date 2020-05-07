İtalya'da koronavirüsten ölü sayısı 29 bin 958'e yükseldi

İtalya Sivil Savunma Ajansı, corona virüsü salgını nedeniyle son bir gün içinde 274 kişinin öldüğünü, bin 401 yeni vakanın tespit edildiğini duyurdu.

Reuters’ta yer alan habere göre, 21 Şubat’tan bugüne kadar corona karşı mücadele veren İtalya’da toplam ölü sayısı 29 bin 958, toplam vaka sayısı ise 215 bin 528 oldu.

Bugüne kadar 1 milyon 564 bin kişiye corona virüsü testi uygulandığı ülkede, 96 bin 276 kişinin iyileştiği duyuruldu. Yoğun bakımda tedavisi süren hasta sayısı ise bin 311 olarak açıklandı.

İtalya, ABD ve İngiltere’nin ardından en çok ölümlerin yaşandığı üçüncü ülke konumunda.