İtalya'da koronavirüsten son 24 saatte 11 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, ülkede yaklaşık son 5 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri açıkladı.

Buna göre, salgın başından bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı 246 bin 488'e ulaştı.

Son 24 saatte 181 yeni vaka kaydedildi. Ülkede, son günlerde 250 eşiğinin üstünde seyreden günlük yeni vaka artışının dün (170) ve bugün 200'ün altına gerilediği görüldü.

Ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı, günlük yeni vakadaki artışların da etkisiyle 12 bin 609'a çıktı.

İyileşenlerin sayısı, bugün 163 artışla 198 bin 756'ya yükseldi.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 11 artarak 35 bin 123'e çıktı.

İtalya'da bugüne kadar 6 milyon 634 bin 293 test yapıldı.