İtalya'da yeni koronavirüs vaka ve ölüm sayıları açıklandı

İtalya’da güncel can kaybı ve vaka sayısı açıklandı. Son bir gün içinde 87 kişi hayatını kaybetti, 516 yeni vaka tespit edildi. Dün ülkede 70 ölümün yaşandığı ve 593 vaka tespit edildiği duyurulmuştu.

Reuters’ta yer alan habere göre, ülkede 47 bin 986 aktif corona virüsü vakasının olduğunu açıklayan İtalya Sivil Savunma Ajansı, iyileşen hasta sayısının 2 bin 240 artarak 152 bin 844’e yükseldiğini duyurdu.

İtalya’da yoğun bakım hasta sayısında yaşanan düşüş bugün de devam etti. Ülkede son 24 saat içinde yoğun bakım hasta sayısı 14 azalarak 475’e geriledi.

60 milyonluk bir nüfusa sahip olan İtalya’da, bugüne kadar 2 milyon 369 bin corona virüsü testinin uygulandığı belirtildi.

21 Şubat’tan bu yana Covid-19’a karşı mücadele veren İtalya, dünya genelinde ABD ve Birleşik Krallık’ın ardından en çok ölüm oranına sahip üçüncü ülke. Vaka sayısında ise ABD, Brezilya, Rusya, İspanya ve Birleşik Krallık’ın ardından altıncı sırada yer alıyor.