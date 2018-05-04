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  4. 04 Mayıs 2018 23:41

İtalya'yı sallayan olay ! İşten çıkarıldı...

İtalya'da bir bakımevi, Senegalli kadın çalışanı olan Fatima Sy'yi bakımevinde kalanların siyasi olmasından rahatsız olduğu gerekçesiyle işten çıkardı.

İtalya'yı sallayan olay ! İşten çıkarıldı...
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İtalya'nın orta bölgesindeki Ancona kentinde yer alan Senigallia kasabasında bir bakımevi, Fatima Sy isimli Senegalli kadın çalışanı, deneme süresinin ardından "bakımevinde kalanların siyahi olmasından duyduğu rahatsızlık nedeniyle" işten çıkardı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, bakımevi, Senegalli kadın  çalışana deneme süresinin ardından "bakımevinde kalanların siyahi olmasından  duyduğu rahatsızlığı" gerekçe göstererek düzenli iş vermeyi reddetti.

Bakımevi, deneme süresinden sonra işine son verilen çalışan olayına  ilişkin "ırkçılık yapılmadığını ve birçok yabancı çalışanları bulunduğunu"  savunurken, Senigallia Belediye Başkanı Maurizio Mangialardi ise olayın "talihsiz  bir yanlış anlaşılma" olduğunu söyledi.

2 çocuk annesi olan ve 15 yıldır bu kasabada yaşayan 40 yaşındaki Sy  ise "Sadece çocuklarımı görebilmeme yetecek kadar ekonomik özgürlüğüm olması için çalışmak istiyorum." açıklamasını yaptı.

Fatima Sy, bazı bölge sakinlerinin kendisine "siyahi olduğun için senden hoşlanmıyoruz" dediğini de aktardı.

FLORANSA'DAN İŞ TEKLİFİ ALDI

Olayın duyulmasının ardından Sy, Floransa'da bir yaşlı bakımevinden iş  teklifi aldı.

Bakımevinin sahibi ve aynı zamanda eski belediye meclisi üyesi olan  Massimo Mattei, "ırkçılığa hayır demek için, Floransa'ya gelmeyi düşünürse Sy ile  çalışmaktan mutluluk duyacağını" kaydetti.

Mattei, bu tür ırkçı hadiselerin kendisini çok öfkelendirdiğini ve "midesini bulandırdığını" dile getirdi.

AA

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