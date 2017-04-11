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  1. 11 Nisan 2017 08:58

Jandarmada regl krizi çıktı

İspanya'nın jandarma kuvveti Guardia Civil'de regl olduğu için tuvalet arası veren bir kadın, kendini azarlayan teğmeni şikayet etti.

Jandarmada regl krizi çıktı
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Kadından asker olur mu ? Dünyanın kimi ordularında kadınlar erkeklerle birlikte cephede savaşmak dahil ordunun pek çok yerinde görev alıyor.

Ama bu kez kadınlardan kaynaklanan bir sıkıntı orduda büyük bir probleme yol açtı. 

Devriye sırasında regl olduğu için 5-10 dakikalık bir tuvalet arası veren kadın, suçlu bulunması durumunda iki gün ücretsiz izne çıkartılabilir.

BBC Türkçe’nin El Pais gazetesinden aktardığı habere göre; olay 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleşti. Barcelona'da bir devriye aracında bulunan jandarma, regl olduğu için ara verdiğinde bir başka jandarma bu durumu rapor etti.

Bir görgü tanığına göre tuvaletten döndükten sonra neden devriyeye ara verdiğini anlatan kadına teğmen bağırarak yanıt verdi: "Bana yalan atma, tuvalete gideceksen devriye öncesinde veya sonrasında git, devriye sırasında değil."

Tuvalet molası sonucu kınama cezasıyla karşı karşıya kalan jandarma eri, işyerinde kötü muameleye maruz kaldığını söyleyerek Guardia Civil'in iç prosedürlerini hayata geçirdi.

Henüz sonuçlanmayan dosyada teğmen, kadın erin "görev sırasında izin almadan tuvalete giderek kuralları çiğnediğini" söylüyor.

BBC Türkçe

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