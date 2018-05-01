Kadınlar onla ilişkiye girmek istiyor !

Cinsel organını kaybetmesi üzerine taktırdığı biyonik penis sayesinde üne kavuşan adam, kadınlardan çok sayıda teklif aldığını söylüyor ancak işlerinin yoğunluğu yüzünden kimseyle birlikte olamamaktan yakınıyor.

Küçük yaşta geçirdiği trafik kazasının ardından cinsel organını kaybeden ve yıllar sonra taktırdığı biyonik penisle ilk kez cinsel ilişkiye girmesi dünya basınına malzeme olan Muhammed Abad'dan haber var. İngiltere'nin Edinburgh kentinde yaşayan Abad kadınların ilgisinden bunalmış durumda.



"KADINLAR BİYONİK PENİSİMİ DENEMEK İSTİYOR"



İngiliz Daily Star gazetesine konuşan Abad, "İnternette kadınlardan bir sürü mesaj alıyorum, onlarla cinsel ilişkiye girip girmeyeceğimi soran… Biyonik penisimi duymuşlar ve denemek istiyorlar. Hepsinin kafası karışmış durumda ve sanıyorlar ki saatlerce cinsel ilişkiye girebilirim" dedi.

TÜM TEKLİFLERİ REDDEDİYOR



Bu yılın başında ünlü İngiliz escort Charlotte Rose'la birlikte olması dünya medyasında geniş yer kaplayan Abad, gelen tüm teklifleri reddettiğini ve Rose ile yaşadığı ilk ilişkiden sonra kimseyle yatmadığını söyledi.

İŞTEN YORGUN DÖNDÜĞÜ İÇİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİREMİYOR



Abad gerekçesini ise şu sözlerle açıkladı: "Bu, istediğim bir şey değil benim. Çok fazla teklif alıyorum ama işimle meşgulüm. Her gün 14 saat mesai yapıyorum ve eve döndüğümde ilişkiye girmek için kendimi çok yorgun hissediyorum."



Evlenmek istediğini söyleyen ve hayatının aşkını arayan Abad, ilk eşiyle 2013 yılında yollarını ayırdı. İskoçya'nın başkenti Edinburg'da yaşayan Abad, cinsel ilişki işçisi dışında bir kadınla birlikte olma arzusu taşıyor.