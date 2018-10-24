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  4. 24 Ekim 2018 14:03

Kara para aklayan eski bakan ve eşi tutuklandı

Yunanistan'da kara para aklamakla suçlanan eski bakan ve eşi tutuklandı.

Kara para aklayan eski bakan ve eşi tutuklandı
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Kara para aklamakla suçlanan PASOK hükümetinin Ekonomi Bakanı Yiannos Papantoniou ve eşi Stavroula Kourakou yaklaşık 2 gün süren ve dün gece geç saatlerde tamamlanan duruşmadan sonra suçlu bulunarak tutuklandılar.

Görev başındayken, 2003 yılında "hediye" olarak aldığı 2 milyon 800 İsviçre frangını (16 milyon TL) aklamakla suçlanan Papandoniou ve eşi geceyi Attika Genel Polis Müdürlüğünde geçirdi.

Eski bakan Papantoniou bu sabah Atinanın Koridalos cezaevine, eşi de Thivanın Eleona cezaevine gönderildi. Yiannos Papandoniou ilk olarak 1981de kurulan PASOK hükümetinde bakanlık yapmış, 1994'ten 2004e kadar da yine PASOK hükümetinde Ekonomi ve Maliye bakanlıklarını üstlenmişti.

DHA

yunanistan , kara para aklama
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