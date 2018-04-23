Kardak'a gitmek isteyen gazeteciye şok !

Bodrum'un Gümüşlük mahallesinin karşısında yer alan Kardakkayalıklarına sürat teknesiyle gitmeye çalışan Yunan gazeteci G.L. ülkesinin sahil güvenlik botları tarafından adaya 1 mil kala durduruldu. Yunan gazeteci, geldiği Kilimli (Kalimnos) Adası'na döndü.



Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'nda yayın yapan www.kosnews24.gr yerel haber sitesinin haberine göre, dün öğle saatlerinde, Kilimli Adası Limanı'ndan sürat teknesiyle ayrılıp, Kardak kayalıklarına gitmeye çalışan Yunan gazeteci G.L., Yunan sahil güvenlik ekiplerinin engeliyle karşılaştı.

Kayalıklara yaklaşık 1 mil kala sahil güvenlik ekipleri tarafından durdurulan G.L., ifadesi alındıktan sonra geldiği Kilimli Adası'na döndü.

Yunan sahil güvenlik ekiplerinin, herhangi bir gerginliğe neden olmamak için daha önce de 2 kez Kardak'a geçmeye çalıştığı ileri sürülen G.L.'ye engel olduğu belirtildi.

Bölgede halen 3 Türk sahil güvenlik botu ile Kilimli Adası yakınlarında, 2 Yunan sahil güvenlik botunun devriye gezdiği görüldü.