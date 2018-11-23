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  4. 23 Kasım 2018 12:52

Karısını öldürmeden önce cinsel ilişki için para teklif etmiş !

İngiltere'de karısını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan adamın, olaydan önce eşine para karşılığında cinsel ilişkiye girmeyi teklif ettiği öne sürüldü.

Karısını öldürmeden önce cinsel ilişki için para teklif etmiş !
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35 yaşındaki Martin Cavanagh, 31 yaşındaki karısı Sophie’yi öldürdüğü iddiasıyla hâkim karşısına çıktı.

Londra’nın Bromley bölgesinde Mayıs ayında gerçekleşen olay hakkında detaylar da bir bir ortaya döküldü.

2016 yılının sonunda ayrılan çiftin buna rağmen boşanmadığı bildirildi.

Kıskançlık krizine giren adamın, eşinin arkadaşlık sitesindeki hesabına girerek uygunsuz mesajlar paylaştığı ifade edildi.

Martin ve Sophie 19 Mayıs’ta buluştuktan sonra, kadının cesedi evinde bulundu.

Savcı, adamın kadını boğarak öldürdüğünü iddia etti.

Olaydan birkaç gün önce, Martin’in ‘son bir cinsel ilişki’ için 100 sterlin para teklif ettiğini, ancak Sophie’nin bu teklifi reddettiğini ortaya koydu.

İngiltere’nin merakla takip ettiği dava sürüyor.

cinayet , ingiltere
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