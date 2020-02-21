Katliamdan önce keşif yapmış!

Kameradan alınan fotoğrafta, ırkçı terörist Tobias R’nin yeşil ceket ile mavi bir bere giydiği görülüyor.

15 Şubat Cumartesi günü yaptığı keşfin ardından, saldırganın katliamı planladığı tahmin ediliyor.

TÜRKİYE'Yİ KARA LİSTEYE ALMIŞ

Terörist 43 yaşındaki Tobias R., doğma büyüme Hanaulu. Üniversitede bankacılık eğitimi almış, komşuları tarafından 'normal' diye tarif edilen bir profil. Ancak bu onun görülen yüzü. Arka yüzünde ise komplo teorilerine kafasını takmış, istihbarat örgütlerinin beynini hack'lediğini düşünen, aşırı sağcıların internet sitelerini aktif olarak kullanan bir terörist var.

"YOK EDİLMESİ GEREKEN HALKLAR"

Saldırıdan önce hazırladığı 24 sayfalık manifestoda, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Latin kökenliler ile Yahudileri öldürmek istediğini söylüyor. Teröristin 'yok edilmesi gereken halklar' listesindeki 24 ülkenin içinde Türkiye de bulunuyor.

IRKÇI TERÖR SALDIRISINDA 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Almanya'nın Hanau kentinde dün gece saatlerinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren ırkçı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Tobias R'nin avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.



