Kendisiyle alay edilen Trump zirveyi terketti !

Dün akşam zirveye katılan yabancı liderlerin kendisiyle dalga geçtiği videoya kızan ABD Başkanı Donald Trump NATO zirvesini erken terk etti.



Londra'daki NATO liderler zirvesinde biraraya gelen ABD Başkanı Donald Trump ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, basın toplantısı düzenledi.

Diğer liderlerin kendisinin Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la basın toplantısı hakkında alay ettiği videoya kızan Trump, sonraki basın toplantısını iptal etme ve zirveyi erken terk etme kararı aldı.

Türkiye ve Fransa ile gerilimlerin damga vurduğu NATO'nun Londra zirvesinde liderler basın toplantıları düzenledi.

Almanya Başbakanı Merkel'le basının karşısına geçen ABD Başkanı Trump, bir soru üzerine, Kanada Başbakanı Trudeau ile diğer liderlerin aralarında kendisinin Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la basın toplantısı hakkında alay ettiği videoyu izlediğini belirtti.

Diğer liderlerin Trump hakkında dedikodu yaptığı o anlar

Trudeau'yu ikiyüzlülükle suçlayan Trump, yeterince basın toplantısı düzenlediğini söyleyerek, bundan sonrakini iptal ettiğini duyurdu.

Diğer liderlerin kendisini alay konusu yapmasına kızan Trump, NATO zirvesini erken terk etti.