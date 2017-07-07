Kıbrıs görüşmelerinde sonuç çıkmadı

Kıbrıs müzakerelerinin sonuçsuz kaldığı açıklandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, "Maalesef tüm çabalara rağmen sonuca varılamadı. Dürüstlükle bağdaşmayan adımları gördük. Asker çekme-garantörlüğün bitmesi kabul edilemez. Bunun son konferans olduğunu dile getirmiştik." dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Crans Montana’da sonuçsuz kalan Kıbrıs Konferansı’na ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin konferansa her türlü yapıcı katkıyı sağladığını belirten Çavuşoğlu, “Kıbrıs Konferansı maalesef sonuçsuz kalmıştır. Türkiye her türlü yapıcı katkıyı sağlamıştır ancak bir sonuca varılamamıştır. Bu sonuç BM iyi niyet misyonu parametreleri içerisinde bir çözümün imkansızlığını ortaya koymuştur. Artık bunda ısrar etmenin anlamı yoktur. Ada’da ve bölgemizde istikrarın artarak devamı önemlidir. Farklı parametrelerle bu soruna çözüm bulunması için çabalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

BM GENEL SEKRETERİ: ANLAŞAMAYA VARILAMADI

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise yaptığı açıklamada, "Tüm çabalara rağmen anlaşmaya varılamadı." dedi.

Antonio Guterres, "Ne yazık ki bir çözüm mümkün olmamıştır ve konferans bu uzun süreli soruna bir çözüm getiremeden kapanmıştır" dedi. Guterres, yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından yaptığı açıklamada, iki toplumun liderlerlerine teşekkürlerini ve takdirlerini iletip, adanın kuzeyindeki ve güneyindeki tüm Kıbrıslılar için en iyi dileklerini sunduğunu belirtti. Aynı zamanda garantör ülkeler ve AB'ye derin minnetlerini de sunan Guterres, iki tarafın pozisyonlarını yakınlaştırmak için her türlü çabayı gösteren BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide başkanlığındaki BM ekibine de takdirlerini sundu.