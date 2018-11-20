Kız arkadaşını banyoya bağlayıp...

İngiltere'de 28 yaşındaki Sean Simmons isimli adam kefaletle serbest kaldıktan sonraki yeni sevgilisi tarafından terk edilince kız arkadaşını yüzünü asitle yakmakla tehdit etti.

Temmuz ayında Sean Simmons isimli adam kız arkadaşını banyo musluğuna bağlayıp bir işkence yöntemi olan su işkencesi yaptı.



28 yaşındaki sadist adam, savunmasız genç kızı paylaştıkları evin banyosuna taşırken onunla 'bir oyun oynayacağını' söyledi.

Mahkemede, saldırı sırasında 'adamın gözlerinde saf bir kötülük' olduğu duyuruldu.



Çift geceyi dışarı geçirdikten sonra Simmons kız arkadaşının kafasına banyo havlusunu geçirip sıkıca bağladı.



Sadist adam bir deterjan şişesini kullanarak soğuk suyla kız arkadaşının yüzüne 'su işkencesi' yaptı. İşkenceyi 3-4 kez tekrarladı.

Nefes almaya çalışan genç kız öleceğini düşündü ve kontrolsüz bir şekilde ağlamaya başladı.



Bu sırada sevgilisiyle dalga geçen Simmons genç kıza 'Bana bak bana' diye bağırdı.



Simmons'un ilk kurbanı Facebook'tan tanıştığı ve tanışmanın hızlıca bir cinsel birlikteliğe döndüğü sevgilisiydi.



Savcı, "Genç kız kendisini öldüreceğini düşündü ve Simmons'un gözlerindeki saf kötülüğü gördü. Olay sırasında halen elleri bağlıydı" diye konuştu.

Simmons'un sevgilisine, "Eğer gerçeği söyleseydin bunların hiçbirisi olmazdı. Şimdi seni bırakamam çünkü polise gidersin. Seni öldürmek zorunda kalacağım" diyerek bıçağı yüzünde gezdirip tehdit etti.



Kefaletle serbest kalan Simmons yeni bir kız arkadaşı edindi ve onu da kendisini terk ettiği için yüzüne asit atmakla tehdit etti.



Genç kadın Simmons'un kıskançlıklarından nasibini almıştı. Ayrıldıktan sonra partiye gitmemesi için sevgilisini tehdit eden Simmons küfürlü mesajlar atmaya başladı.



Partiye giden adam ayrıldığı sevgilisini jakuzide bir başkasıyla görünce deliye döndü. Partideki herkese "Hepinizi öldüreceğim" diye bağırdı.

Diğer attığı mesajlarda da "genç kızın annesini ve tüm ailesini bıçaklayacağını, asitle yüzünü yakacağını" söyleyerek tehdit etti.



Simmons, saldırılardan, öldürme gibi tehditlerden suçlu bulundu.



Mahkeme, 28 yaşındaki sadist adama tüm bu suçlardan 4 buçuk yıl hapis cezası verdi.