Kız öğrencilerin fotoğrafları cinsel içerikli siteye yüklemişler

Ortaokul ve lisede okuyan Kuzey İrlandalı kız öğrencilere ait yüzlerce fotoğrafın, cinsel içerikli yayın yapan bir internet sitesine yüklendiği BBC tarafından ortaya çıkarıldı.

BBC, Kuzey İrlandalı kız çocuklarına ait 731 fotoğrafın sübyancılar tarafından kullanılan bir cinsel içerikli web sitesine konduğunu ortaya çıkardı.



KURBANLAR ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİ



Kız öğrenciler Kuzey İrlanda'da 19 ilköğretim sonrası okulların öğrencileri. Okullar geniş bir coğrafi bölge ve farklı topluluklardan.

KENDİ ÇEKTİKLERİ FOTOĞRAFLAR



Fotoğraflar kızların kendilerileri tarafından çekilmiş ve kendileriyle, arkadaşlarının fotoğrafları. Okul içinde ve dışında eğlenirken çekilmiş, normal ve masum fotoğraflar.



Bazı resimlerde iç çamaşırı ve çıplak deri görünüyor.



FOTOĞRAFLAR SOSYAL MEDYADAN ALINMIŞ



Ne öğrenciler, ne okullar yanlış bir şey yapmış. Resimler çekenlerin bilgisi veya onayı olmadan meşru sosyal ağ profillerinden alınmış.



Ekim ayında bu görüntüleri keşfeden BBC, derhal Çocuk Koruma Birimi'ne web sitesi hakkında bilgi verdi.



Ayrıca BBC ilgili tüm okulları bilgilendirdi.



KIZ ÖĞRENCİLERİN FOTOĞRAFLARINDAN GALERİLER YAPMIŞLAR



Cinsel içerikli web sitesinde, kışkırtıcı başlıklar altında kız öğrencilerinin galerileri var.



Galerilerin içinde bazı fotoğraflar altında açıkca sübyancı yorumlar bırakılmış.



İSRAİL MERKEZLİ



Kendi paylaştırıcıları Hollanda'da bulunan web sitesi, Kıbrıs'ta bir offshore muhasebecide kayıtlı.



Ancak, BBC aslında İsrail merkezli ve İsrail'den çalıştırılmakta olduğunu keşfetti.



SİTE GÖRÜNTÜLERİ KALDIRDI



Görüntülerin varlığı hakkında BBC tarafından temasa geçilen web sitesi bunları siteden kaldırdı, ancak bunları yükleyeni ifşa etmeyi reddetti.



Israr üzerine web sitesinin Amerika'da bulunan temsilcisi BBC ile mülakatı kabul etti.



Bu kişi görüntülerin müstehcen değil sadece "davetkar" olduğunu ve kullanıcıların "fantezi alemine" yönelik olduğunu söyledi.