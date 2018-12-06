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  4. 06 Aralık 2018 23:46

Komşu ülke halktan para yardımı istedi

Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos, Yunan donanmasına alınacak yeni savaş gemileri için halktan para yardımı istedi.

Komşu ülke halktan para yardımı istedi
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Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Yunan  donanmasınayeni savaş gemileri alınabilmesi için yardım hesabı açarak, halktan  para toplayacaklarını açıkladı.

Denizcilerin koruyucusu olduğuna inanılan "Aziz Nikola günü"nde,  Pire'deki donanma akademisinde düzenlenen törene katılan Kammenos, burada bir  konuşma yaptı.

Kammenos, Yunanistan'ın Akdeniz ülkeleriyle beraber bir enerji merkezi  ve üreticisi olacağını savunarak, "Bu bizi, egemenlik haklarımızı korumak ve  bölgede güvenliği güçlendirmek için kuvvetli bir donanma gücüne sahip olmaya  mecbur kılıyor." ifadelerini kullandı.

Gelecek yıl bu hedeflerine ulaşmaları gerektiğini belirten Kammenos,  "Ancak şimdi ülkemizin büyük hayırseverlerine ve bağışçılarına ihtiyacımız var.  Yeni fırkateynler ve amiral gemisi alarak filomuzu güçlendirmek için Yunan  halkına ve armatörlerine, 1 Ocak 2019'da açılacak hesaba yatıracakları para ile  kendi ihtiyaçlarından keserek ulusal çabamıza destek vermeleri çağrısında  bulunuyorum." dedi.

Yunan Savunma Bakanı Kammenos, ilk parayı kendi maaşından yatıracağını  açıkladı.

Ekonomik krizi atlatmaya çabalayan Yunanistan, yıllık 5 milyar avronun  üzerinde askeri harcama da yapıyor.

Milli gelirine oranla yüzde 2,5'a ulaşan bu miktar ile Yunanistan,  askeri harcama konusunda NATO kriterini sağlayan ülkeler arasında bulunuyor.

AA

halk , donanma , yunanistan , para
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