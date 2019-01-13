Komşuda büyük şok ! Canlı yayında işgal ettiler...
Komşuda büyük şok ! Canlı yayında işgal ettiler...
YSK'dan seçmen açıklaması ! Oy kullanamayacaklar...
YSK'dan seçmen açıklaması ! Oy kullanamayacaklar...
Erdoğan açıkladı ! İşte AK Parti'nin Kocaeli adayları...
Erdoğan açıkladı ! İşte AK Parti'nin Kocaeli adayları...
Anlaşma imzalandı ! Türkiye'den İHA alacaklar
Anlaşma imzalandı ! Türkiye'den İHA alacaklar
Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı
Marketlerde yeni dönem: Zorunlu olacak !
Marketlerde yeni dönem: Zorunlu olacak !
Dedikodusu bile yetti ! Aranan listelerde çıktı...
Dedikodusu bile yetti ! Aranan listelerde çıktı...
HÜDA PAR'dan flaş yerel seçim kararı
HÜDA PAR'dan flaş yerel seçim kararı
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa
  4. 13 Ocak 2019 09:22

Komşuda büyük şok ! Canlı yayında işgal ettiler...

Yunanistan'da devlet televizyonu merkez binasına bir grup öğretmen girerek stüdyoyu canlı yayında işgal etti.

Komşuda büyük şok ! Canlı yayında işgal ettiler...
A+ A-

Yunanistan’da hükümetin hazırladığı öğretmen atamalarıyla ilgili kanun tasarısına itiraz eden bir grup öğretmen, Yunan Devlet Televizyon Kurumunun (ERT) merkez binasına girerek, haber bülteninin sunulduğu stüdyoyu canlı yayında işgal etti.

ERT1 televizyon kanalında akşam haberlerinin sunulduğu sırada yaklaşık 50 kişilik grubun stüdyoyu basması üzerine haber bülteni yarıda kesilerek reklamlara girildi.

Yaklaşık yarım saatlik aranın ardından yeniden yayımlanmaya başlanan haber bülteninde sunucu sözü ellerinde "İşçi hakları öne çıkarılsın", "Teröre geçit yok" yazılı dövizlerle stüdyoyu dolduran öğretmenlere bıraktı.

Grubun sözcüsü, Yunanistan Eğitim Bakanlığınca hazırlanan öğretmen atamalarıyla ilgili kanun tasarısını protesto ettiklerini belirterek, öğretmenlerin bu konudaki taleplerini canlı yayında açıkladı.

Polisin müdahale etmediği olayın ardından ERT1, normal yayınına devam ederken öğretmenler, sloganlar eşliğinde binayı terk etti.

Yunanistan’da eğitim görevlilerinin atama kriterlerini değiştiren yasa tasarısına itiraz eden öğretmenler, dün çeşiti sendikaların çağrısıyla başkent Atina’da protesto eylemi düzenlemişti. 

AA

devlet televizyonu , canlı yayın , öğretmen , atama
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM