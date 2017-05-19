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  4. 19 Mayıs 2017 07:28

Komşuda sular durulmuyor ! Meclis önünde çatışma

Yunanistan'da, hükümetin kreditörle yaptığı anlaşmayı protesto eden bir grup Atina'yı savaş alanına çevirdi.

Komşuda sular durulmuyor ! Meclis önünde çatışma
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Yunanistan’da, hükümetin kreditörlerle ilave kemer sıkma önlemlerine ilişkin yaptığı anlaşmayı protesto eden kamu ve özel sektör çalışanları başkent Atina’da gösteri yaptı.

Yunanistan Kamu Çalışanları Federasyonu (ADEDY) ve İşçi Sendikaları Genel Konfederasyonunun (GSEE) çağrısıyla Sintagma Meydanı'nda gerçekleştirilen protesto eylemi sırasında yüzleri maskeli bir grup polislere molotofkokteylli saldırıda bulunarak meclise girmeye çalıştı. Polisle çatışan göstericiler meclis binası önünde bulunan meçhul asker anıtının yanındaki nöbetçi kulübesini ateşe verirken, polis göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti.

Mecliste üçüncü kurtarma programı kapsamında ilave kemer sıkma tedbirleri içeren torba yasa tasarısıyla ilgili tartışmaların sürdüğü sırada meydana gelen olaylarda göstericiler bazı iktidardaki SYRIZA’nın posterlerini yaktı. Göstericilerin saldırısına uğrayan bir gazeteci yaralanırken, 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yunan hükümetinin, üçüncü kurtarma programı kapsamında yeni kredi diliminin serbest bırakılması için 2019 ve 2020 döneminde emeklilik maaşlarını ve vergi muafiyeti tavan sınırını düşürecek tedbirler içeren düzenlemenin bugün geç saatlerde parlamentoda oylanması öngörülüyor.

AA

eylem , polis , yunanistan , meclis