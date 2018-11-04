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  4. 04 Kasım 2018 11:09

Korkunç cinayet ! Göz kapaklarını ve cinsel organını kesip öldürdüler!

İrlanda'da Afrikalı bir adam evinde göz kapakları ve cisnel organı kesilmiş halde ölü olarak bulundu.

Korkunç cinayet ! Göz kapaklarını ve cinsel organını kesip öldürdüler!
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İrlanda’nın başkenti Dublin’de korkunç bir cinayet yaşandı… Dublin’de Robert lakabıyla anılan Limbani Mzoma isimli Afrikalı adamın cansız bedeni bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler Robert’in cansız bedenini kan gölüne dönmüş evin içinde buldu. Olay yerine gelen ekipler Ganalı olduğu tahmin edilen Robert’in göz kapaklarının ve penisinin kesildiğini tespit etti.

Dublin Live isimli mecraya konuşan kaynaklar, “Bu evde, İrlanda vatandaşı olmayan bazı kişiler yaşıyordu. Bu binada sık sık sorun çıkıyordu ve en son biri ihbar edince polisler eve geldi. Polisler olay yerinde adamın penisinin şöminenin üzerinde olduğunu fark etti ve kurbanın göz kapakları da yerinden çıkarılmıştı” açıklamasını yaptı.

Polisler olay yerine gelince 40’lı yaşlarında bir kadının evde olduğunu açıklarken, ismi açıklanmayan bu kişinin sorgusunun devam ettiği belirtildi. İsmini açıklamak istemeyen komşulardan biri, “Burada sık sık kavga oluyordu. Daha önce bir kadın bu evde yaşanan tartışma ve kavga sonrasında yaralanmıştı” dedi.

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