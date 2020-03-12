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  4. 12 Mart 2020 18:04

Korona açıklaması yaparken öksürük krizine girdi

Çin'de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hızlı yayılmaya devam ediyor.ç Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in koronavirüs hakkında konuşurken öksürük krizine girmesi dikkat çekti.

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Türkiye'ye sıçradığı açıklanan koronavirüs, tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor.

İran, Avrupa ve ABD gibi birçok yerde siyasetçileri de etkisi altına alan virüsle ilgili açıklama yapan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, basın toplantısı sırasında öksürük krizine girdi. Öksürük, virüsün başlıca belirtileri arasında yer alıyor.

Çin'de ortaya çıkan ve 5 bine yakın insanın hayatını kaybetmesin yol açan son olarak Türkiye'de de görülen koronavirüs dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ölümcül virüse yakalandığı iddiaları gündemdeki sıcaklığını korurken son olarak Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in son görüntüsü tedirgin etti.

VUCIC'IN ZOR ANLARI

Son olarak Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in koronavirüs ile ilgili açıklamalar yaptığı bir toplantıda yaşadığı zor anlar gündeme oturdu. Vucic'in soruları yanıtlarken sert bir şekilde öksürdüğü gözlerden kaçmadı. Öksürük, virüsün başlıca belirtileri arasında yer alıyor.

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