Koronavirüs bu tesisten mi yayıldı ?

Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve 1.6 milyon insana bulaşan koronavirüs önlemez bir şekilde can almaya devam ediyor. Aralık ayı sonunda deniz ürünleri satılan bir pazarda ortaya çıktığı düşünülen virüsle ilgili teoriler de bitmek bilmiyor.

Hastalığın hızını artırdığı İngiltere’de bu teoriler basında geniş yer bulmaya başladı.

(Çalışanların giydiği koruyucu kıyafetler.)

Daily Mail gazetesi, Wuhan Viroloji Enstitüsü’nün fotoğraflarına yer vererek teorisyenlerin virüsün buradan çıktığını öne sürdüğünü yazdı.

Söz konusu haberde gizemli olarak adlandırılan merkezin 2002 yılında ortaya çıkan SARS krizinden sonra inşa edildiği belirtildi. Virüsün enstitüde üretilmese bile buradan yayıldığını iddia eden komplo teorisyenleri, incelemeler yapan çalışanlarla dışarı taşındığını savunuyor.

Enstitü direktörü Shi Zhengli, şubat ayında yaptığı açıklamada ortaya atılan teorileri kesin bir dille reddetmişti. Çalışanların astronot kıyafetlerini andıran koruyucular girdiği tesiste 1500’ü aşkın ölümcül patojenin incelendiği ifade ediliyor