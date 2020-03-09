Koronavirüs dehşeti Avrupa'yı sardı: Mahkumlar isyan çıkardı

Çin'den çıktıktan sonra haftalar içerisinde küresel bir salgın halini alan corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İtalya'da korku ve panik devam ediyor... Milano ve Venedik'in tecrit altına alınmasının ardından San Vittore Cezaevi'ndeki mahkumlara ziyaretçi kabulü iptal edilince mahkumlar isyan çıkardı. Öte yandan ülkenin kuzeyindeki bir hastanede çekilen görüntüler ilk kez ortaya çıktı.

Dünya çapında 3 bin 600’den fazla insanın ölmesine sebep olan corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerden biri olan İtalya’da corona virüsü paniği devam ediyor… 360’dan fazla insanın öldüğü ülkede başta Venedik ve Milano olmak üzere birçok kent tecrit altına alınırken ülkede uygulanan sıkı kararlar tepki çekmeye başladı.

San Vittore Cezaevi’ndeki mahkumlara ziyaretçi gelmesinin yasaklanması üzerine cezaevinde isyan çıktı. Çok sayıda mahkum görevlilerle atışırken, Milano’daki binanın çatısına çıkan iki mahkum, “Affet” yazan bir pankart kaldırdı

5 Mart’ta ülkenin kuzeyindeki Cremona Hastanesi’ndeki bir hastanın tedavi çalışması ortaya çıktı.

Öte yandan 5 Mart’ta çekilen bir videonun görüntüleri de ilk kez ortaya çıktı. Ülkenin kuzeyindeki Cremona Hastanesi’nde corona virüsü tespit edilen bir hastanın bakımı yoğun bakımda yapılırken görülüyor. Koruyucu kıyafet giyen doktorlar, hastayla ilgileniyor.