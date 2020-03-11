Koronavirüs hız kesmiyor ! İtalya'da en ölümcül gün

Dünya çapında krize yol açan corona virüsü Türkiye'de de bir hastada resmi olarak ortaya çıkarken, virüs Avrupa çapında hızla ilerliyor. Virüsün en çok etkilediği ülkelerden İtalya'da dün yüzde 36 oranla artan ölü sayısı, 'en çok artışın yaşandığı gün' olarak kayıtlara geçti. Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Nüfusun yüzde 60-70'i corona virüsünden etkilenecek" dedi.



Çin’in Wuhan kentinde başlayan salgınla ilgili verileri derleyen worldometers’a göre dünya genelinde ölü sayısı 4 bin 377’ye yükseldi. 120 ülkeye yayılan virüsle ilgili toplam 121 bin 175 vakaya rastlandı. Virüsün görülme hızı Çin’de düşse de Avrupa’da başta İtalya olmak üzere giderek artıyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Merkel, “Artık hepimiz corona virüsünün Avrupa’ya geldiğini anlamalıyız. Uzmanlar, nüfusumuzun yüzde 60 ile 70’inde enfeksiyon görüleceğini söylüyor” dedi.

Merkel, corona virüsüyle ilgili bugün basın toplantısı düzenledi.



Merkel, “Virüs çıktığı zaman toplumumuzda bağışıklık ve bir ilaç yoktu. Dolayısıyla çok sayıda insan etkilenecek. Amacımız sağlık sistemine zarar vermeden virüsün yayılmasını durdurmaktır. Ben corona virüsünü çok ciddiye alıyorum” diye konuştu. Merkel sınır kapılarının kapatılmasının da etkili bir çözüm olmadığını dile getirdi.

İşte virüsle ilgili yaşanan son gelişmeler:

İtalya’da ölü sayısı bir günde 168 yükselerek 631’e ulaştı. Yüzde 36’lık oran ülkede virüsün görüldüğü ilk günden bu yana en yüksek artışın yaşandığı gün olarak kayıtlara geçti.

İspanya’nın başkenti Madrid’in de içinde olduğu bölgede 31 kişinin yaşamını yitirdiği, 1024 vakanın görüldüğü açıklandı. Bu rakamlar dün 21 ölüm ve 782 vaka olarak duyurulmuştu.

Almanya’nın başkenti Berlin’de de corona virüsü tedbirleri alındı. Berlin şehir yönetimi 1000 kişiden fazla kişinin katılacağı bütün etkinlikleri Paskalya Bayramı’nın sonuna kadar yasakladı.

Slovenya, İtalya sınırını kapatmayacağını söylerken sınırda sağlık kontrollerinin sıkılaştırılacağını duyurdu.

DÖRT ÜLKEDE İLK ÖLÜMLÜ VAKA

Panama, Endonezya, Belçika, Arnavutluk’ta ilk ölümlü vaka gerçekleşirken, Moldova’da tüm okullar tatil edildi.

Endonezya’nın Tegal bölgesinde sağlık ekipleri, corona virüsü belirtileri gösteren hastaya müdahale ediyor.

Virüsün son olarak ortaya çıktığı ülkeler Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Bolivya, Jamaika ve Türkiye olarak bildirildi.

İspanya’nın Katalonya bölgesinde büyük çaplı organizasyonlara yasak getirildi. Açıklamayı bölgenin lideri Quim Torra yaparken, “1000 kişiden fazla insanın katılacağı bütün etkinlikler askıya alındı ve bütün spor müsabakaları seyirciye kapalı olarak gerçekleştirilecektir” dedi. İspanya Sağlık Bakanlığı, 124 corona virüsü vakasının Katalonya’da görüldüğünü duyurmuştu.

SAĞLIK BAKANI YARDIMCISI VİRÜSE YAKALANDI

ABD’de Michigan ve Massachusetts’te acil durum ilan edildi. ABD’de görülen vaka sayısı 1000’i aştı.

Virüs nedeniyle Berkeley, Duke, Harvard, Princeton ve Columbia’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda önemli üniversite eğitime ara verdi. Bazı okulların ise öğrencilerinden bahar tatilinden dönmemelerini istediği öne sürüldü.

İngiltere’de Sağlık Bakanı Yardımcısı Nadine Dorries’te corona virüsü olduğu tespit edildi.

Avustralya İtalya’dan gelen yolculara yasak getirdi.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de eğitime ara verilirken, büyük çaplı organizasyonlar için iptal kararı alındı. Polonya’da da okullar iki hafta tatil edildi. Sinema ve müzeler kapatıldı.

İran’dan yapılan resmi açıklamada, corona virüsünden yaşamını yitirenlerin sayısının 354’e çıktığı açıklandı.