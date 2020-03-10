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  4. 10 Mart 2020 21:30

Koronavirüs İtalya'da 631 can aldı

İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 168 kişi daha artarak 631'e yükseldi.

Koronavirüs İtalya'da 631 can aldı
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Çin’de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül koronavirüs nedeniyle İtalya’da bilanço artıyor. İtalya’da Sivil Savunma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, virüs nedeniyle 168 kişinin daha hayatını kaybetmesinin ardından ölü sayısının 631’e yükseldiği bildirildi. Ülkede salgının ortaya çıktığı 21 Şubat’tan bu yana ölü sayısındaki en büyük artışın yaşandığı da belirtilirken, toplam vaka sayısının ise 9 bin 712’den 10 bin 149’a yükseldiği aktarıldı.

Öte yandan bugün "İtalya’nın tamamı karantina altında" açıklamasını yapan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülke genelinde koronavirüs nedeniyle acil durum önlemlerinin ulusal düzeye genişletildiğini bildirmişti.


 

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