Koronavirüs kabusu sonrası ''Kawasaki''den ilk ölüm!

Ülkenin Marsilya kentindeki La Timone Hastanesinin çocuk yoğun bakım ünitesinin Şefi Fabrice Michel, yaptığı açıklamada, kalp ve damarları etkileyen Kawasaki hastalığına benzer belirtiler gösteren 9 yaşındaki bir çocuğun yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Çocuğun kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldığını ifade eden Michel, çocukta Kovid-19 tespit edildiğini ancak virüs belirtisi göstermediğini belirtti.

BİR ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Ülkede ilk kez Kawasaki hastalığına benzer belirtiler gösteren bir çocuk hayatını kaybetti.

Kawasaki hastalığına benzer belirtiler gösterenlerde Kovid-19 tespit edilebiliyor.

FRANSA'DA 125 ÇOCUKTA GÖRÜLDÜ

Sağlık Bakanlığına göre bu hastalığa benzer belirtiler gösteren sendrom Fransa'da 125 çocukta görüldü. Bu sendroma İngiltere, İsviçre, ABD ve Belçika gibi bir dizi ülkede de rastlandı.

Çocukların bir kısmında Kovid-19 tespit edilmesi, Kawasaki hastalığının mevcut salgınla bir bağlantısı olmasından endişe ediliyor.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier, bu konu ile ilgili araştırma yaptıklarını söylemişti.

Kawasaki Hastalığı Nedir?

Kawasaki; genel olarak kalbi besleyen koroner atardamarlar başta olmak üzere orta büyüklükteki damarlarda genişlemelere ve vaskülit olarak da bilinen damar çeperlerinde iltihaplanmalara neden olabilen bir hastalıktır.

Japonya başta olmak üzere tüm dünyada yaygın olarak görülen bu hastalık çoğunlukla 5 yaşın altındaki küçük çocuklarda görülmektedir. Hastalık, nadiren de olsa 3 aydan küçük ve 5 yaşından büyük çocuklarda da ortaya çıkabilmektedir. Hastalığa yılın her döneminde rastlansa da kış ve ilk bahar döneminde daha fazla vaka bildirilmektedir.

İstatistiklere göre erkek çocuklarda daha fazla görülen hastalığın nedeni ise tam olarak bilinememektedir. Enfeksiyonlara maruz kalmanın önemli neden olarak görüldüğü hastalıkta genetik yatkınlık da etkilidir. Özellikle virüs ve bakterilerin kan damarlarının iltihaplanmasında önemli bir role sahip olduğu düşünülmektedir. Bu anlamda, Kawasaki virüs ve bakteriler tarafından tetiklenebilmektedir.

Nedeninin bazı faktörlerle ilişkisi bilinse de Kawasaki önlenebilir bir hastalık değildir. Belirtilen faktörlerin hastalığa neden olabileceği öngörülememektedir. Hastalık nadir de olsa tekrarlayabilir.

Kawasaki Hastalığı Belirtileri

Kawasaki hastalığı hızlı ilerleyen yakınmalar ile ortalama 2 hafta içinde istemeyen sonuçlar doğurabilir. Tüm belirtileri her çocukta ortaya çıkmayabilir. Özellikle hastalığın ilerleyen aşamasında görülen kalp komplikasyonları tedavi gören çocukların çok azında ortaya çıkmaktadır. Bir yaşından küçük çocuklarda ise semptomların belli belirsiz olması nedeniyle teşhis konulması zorlaşmaktadır. Bu durumda, tanı ve tedavi gecikmekte ve kalp damarlarında genişleme (anevrizma) daha sık görülebilmektedir.

Üç aşamada ilerleyen hastalığın ilk evresi yüksek ateşle karakterizedir. İlk 3 günlük dönemde 39°C’nin üzerinde seyreden yüksek ateşin yanı sıra;

Boğaz, ağız kenarında ve dudaklarda tahriş ve kızarmalar,

Gözlerde kızarıklık,

Gövde, kasık ve bacak derilerinde döküntü, kızarıklık ve soyulmalar,

Lenf bezlerinde büyüme,

Normalden daha kırmızı ve şiş dil,

El ve ayaklarda kızarıklık ve şişlikler görülmektedir.

Bu belirtilerin yanı sıra bebeklik döneminde verem aşısı (BCG) uygulanmış çocukların bazılarında aşı bölgesinde kızarmalar da görülmektedir. Semptomların ortaya çıktığı ilk 3-5 gün çocuklar oldukça huzursuz olur. Yüksek ateşin bu süre boyunca düşmediği çocukların tedavi altına alınması gerekmektedir.

Bu dönemin ardından ise şu belirtiler gözlemlenmektedir:

İshal ve kusma,

Baş ve karın ağrısı,

Eklem yerlerinde şişlikler ve ağrı,

El ve ayak parmak uçlarında soyulmalar.

Hastalığın son aşamasında ise belirtiler ortadan kalkabilmektedir. Bununla birlikte tedavi uygulanmadığı takdirde çocuklarda kalp komplikasyonları görülebilmektedir. Bu komplikasyonlar hastalığın en önemli ve ciddi semptomlarıdır. Kalpte aritmiler ve çeşitli katmanlarda iltihaplanmalar görülebilse de hastalığın yarattığı en büyük hasar kalp damarlarında genişlemedir (koroner anevrizma).