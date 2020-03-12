Koronavirüs mesajı gökyüzünden geldi!

Avusturya’da bir kişi corona virüs salgınına farkındalık oluşturmak için gökyüzüne ‘ellerini yıka’ yazdı.

Corona virüs salgını nedeniyle birçok ülke alarma geçti. Dünya çapında her geçen gün corona virüs salgınına karşı tedavi yönetimi bulunmasa da uzmanlar, hijyene dikkat çekiyor. Avustralya’nın başkenti Sydney’de ise bir kişi corona virüs ve salgına farkındalık oluşturmak için gökyüzüne uçakla ‘ellerini yıka’ mesajı yazdı.

Virüs salgınına dikkat çekmek için yazılan yazı sosyal medyada ilgi çekerken; kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Avustralya basınında yer alan haberlerde ayrıca, bu mesajı kimin yazdığına dair herhangi bir bilginin olmadığı belirtildi.