Koronavirüs NATO karargahında!

Dünya çapında şu dakikaya kadar 3 bin 825 kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs salgınında, teşhis edilen vaka sayısı ise 61 bin 979’a yükseldi. Son olarak Bangladeş ve Arnavutluk’ta ilk vakanın görüldüğü duyurulurken, virüsün NATO’ya da sıçradığı öğrenildi. NATO, Brüksel’de bulunan NATO karargahında görevli bir kişide virüs tespit edildiğini duyurdu. Katar’da ikinci bir duyuruya kadar eğitime ara verildi. Öte yandan Hindistan’ın güneyindeki Kerala eyaletinde ilk kez 3 yaşındaki bir çocukta koronavirüs tespit edildi.



