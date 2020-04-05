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  4. 05 Nisan 2020 14:06

Koronavirüs öngörüsünü açıkladı: Ölü sayısı 20 bini bulur

Koronavirüs ile ilgili yaptığı modelleme İngiliz hükümetinin politikasını şekillendiren profesör Neil Ferguson, ülkede corona virüsüne bağlı ölüm sayısının 7 bin ile 20 bin arasında olacağını öngördü.

Koronavirüs öngörüsünü açıkladı: Ölü sayısı 20 bini bulur
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Koronavirüse geç müdahale etmekle suçlanan İngiliz hükümetini yönlendiren ünlü profesör Neil Ferguson’dan çarpıcı bir açıklama geldi…

41 binden fazla insanda tespit edilen ve 4 binden fazla insanın da ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili çalışmaların devam ettiğini söyleyen Imperial College’da görevli profesör Neil Ferguson, BBC’den Andrew Marr’a konuştu.

Ferguson, “Müdahale ettiğimiz enfeksiyonlarda katlanarak artan bir eğri var. Kaç insanda enfeksiyon olduğunu tam olarak ölçme yeteneğimiz yok ve bu sebeple istatistiksel olarak tahminde bulunuyoruz. Bizce corona virüsüne bağlı ölüm sayısı 7 bin ile 20 binin biraz altında bir yerde olacak” ifadesini kullandı.

Sözcü

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ölü sayısı , koronavirüs
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