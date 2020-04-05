Koronavirüs öngörüsünü açıkladı: Ölü sayısı 20 bini bulur

Koronavirüse geç müdahale etmekle suçlanan İngiliz hükümetini yönlendiren ünlü profesör Neil Ferguson’dan çarpıcı bir açıklama geldi…

41 binden fazla insanda tespit edilen ve 4 binden fazla insanın da ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili çalışmaların devam ettiğini söyleyen Imperial College’da görevli profesör Neil Ferguson, BBC’den Andrew Marr’a konuştu.

Ferguson, “Müdahale ettiğimiz enfeksiyonlarda katlanarak artan bir eğri var. Kaç insanda enfeksiyon olduğunu tam olarak ölçme yeteneğimiz yok ve bu sebeple istatistiksel olarak tahminde bulunuyoruz. Bizce corona virüsüne bağlı ölüm sayısı 7 bin ile 20 binin biraz altında bir yerde olacak” ifadesini kullandı.