Koronavirüs vaka sayısı 1.9 milyonu aştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 1 milyon 900 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 903 bin 73'e ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 573 bin 827 ile ABD oldu, bu ülkeyi 169 bin 469 vakayla İspanya, 159 bin 516 ile İtalya, 136 bin 779 ile Fransa, 128 bin 92 ile Almanya ve 88 bin 621 ile İngiltere izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 82 bin 160 vaka kayda geçti.

Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler şöyle sıralandı:

"İran (73 bin 303), Türkiye (61 bin 49), Belçika (30 bin 589), Hollanda (26 bin 551), İsviçre (25 bin 688), Kanada (25 bin 546), Brezilya (22 bin 720), Rusya (18 bin 328), Portekiz (16 bin 934), Avusturya (14 bin 37), İsrail (11 bin 235), İsveç (10 bin 948), İrlanda (10 bin 647) Güney Kore (10 bin 537) ve Hindistan (10 bin 453)."

Salgın nedeniyle dünya genelinde 118 bin 374 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 439 bin 72 kişi ise iyileşti. Hala 1 milyon 345 bin 639 kişinin tedavisi devam ediyor.

FRANSA

Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 574 artarak 14 bin 967'ye yükseldi

İTALYA

Korona virüs salgınında Avrupa’da en çok ölümün gerçekleştiği İtalya’da korona virüs bilançosu artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 566 kişinin daha korona virüs nedeni ile hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısının 20 bini aşarak, 20 bin 465’e yükseldi. ABD’nin ardından dünya genelinde 20 bin ölümün gerçekleştiği ikinci ülke İtalya olurken, İtalya’da toplam korona virüs vaka sayısı 159 bin 516’ya ulaştı.



İNGİLTERE

İngiltere'de koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 342 kişi artarak, 88 bin 621 oldu. İngiliz Hükümeti tarafından sokağa çıkma kısıtlamalarının devam edeceği, tehlikenin henüz geçmediği belirtildi.

ABD

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1508 artarak 22 bin 116'ya çıktı.

Kovid-19 salgınının en etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 27 bin 607 artışla 557 bin 663'e, can kaybı ise 1508 artarak 22 bin 116'ya ulaştı.

Vaka sayısında yarım milyon eşiğini geride bırakan ABD'yi 169 bin 496 vakayla İspanya, 156 bin 363 ile İtalya ve 133 bin 672 ile Fransa takip ediyor.

ABD'deki vaka sayısının, sıralamada kendisinden sonra gelen ilk üç ülke olan İspanya, İtalya ve Fransa'nın toplamından çok daha fazla olduğu dikkati çekiyor.

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