Koronavirüs vakalarında yaş ortalaması 40-45'e indi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs, İtalya'da bin 441 kişinin ölümüne sebep oldu. Virüsün, 21 bini aşkın insana bulaştığı ülkenin Kuzey bölgesindeki bir hastanede görevli bir sağlık yetkilisi, hastaların tipinin değiştiğini ve vakaların yaş ortalamasının düştüğünü öne sürdü.

"HASTALARIN TİPİ DEĞİŞİYOR"

Independent Türkçe'nin haberine göre; Kuzey İtalya'daki bir hastanenin anestezi ve yoğun bakım bölümünün başında olan Luca Lorini, "Hastaların tipi değişiyor. Biraz daha gençler, 40'la 45 yaş arasındalar ve vakalar daha zorlu" ifadelerini kullandı.

"DURUMLARI GİTTİKÇE KRİTİKLEŞİYOR"

Dr. Lorini, RaiNews24'teki bir radyo programına verdiği demeçte, "6 ya da 7 gün önce hastalanmış ve kendilerini evde tedavi etmeye çalışmış kişiler geliyor ve durumları gittikçe daha da kritikleşiyor" dedi.

RAKAMLAR PAYLAŞILMIŞTI

Geçen hafta yayımlanan resmi rakamlara göre, yoğun bakım ünitesinde tedavi görenlerin yüzde 12'sini, yaşı 19 ile 50 arasında değişen hastalar oluşturuyor. Yaklaşık yüzde 52'sini ise, yaşı 51'le 70 arasında değişenler oluştururken, geri kalanlar 70 yaşın üstünde.

ÖĞRETİM ÜYESİNDEN UYARI

Pisa Üniversitesi öğretim üyelerinden Pierluigi Lopalco, İtalyan gazetesi Il Corriere della Sera'ya şunları söyledi:

Her ne kadar veriler yalnızca başlangıç niteliğinde olsa da, ilk dalgayla kıyaslandığında daha çok genç insanın hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmış olması gerçeği, doğal bir durum olarak yorumlanabilir. İtalya'da enfeksiyon ilk olarak çoğunlukla daha yaşlı insanların gittiği hastaneler etrafında ve küçük kentlerde kümelendi. Artık virüs yayıldı ve tüm ülke boyunca daha fazla yol katediyor. Çok fazla sosyal temas içindeki daha genç kişiler, sosyal mesafe koyma kurallarına bağlı kalmadıkları takdirde, daha fazla hastalığa yakalanma riski altındalar.

BİN 441 KİŞİ ÖLDÜ

Avrupa'nın koronavirüsten en çok zarar gören ülkesinde şimdiye kadar virüsün tespit edildiği bin 441 kişi öldü ve doğrulanmış 21 bin 157 vaka bulunuyor.