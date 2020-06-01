Koronavirüste sevindiren haber geldi

Covid-19 nedeniyle en yüksek ölüm oranlarından birine sahne olan İtalya’da, salgında görev yapan iki doktor virüsün etkisinin azaldığını söyledi. Doktorlar, virüsün zayıfladığını belirtti.

Cenova kentindeki San Martino Hastanesi’nin enfeksiyon hastalıkları bölüm başkanı Matteo Bassetti, “Virüsün iki ay önce sahip olduğu güçle bugünkü gücü aynı değil” dedi. İtalyan devlet ajansı ANSA’ya konuşan Bassetti, “Covid-19 hastalığının bugün daha farklı hale geldiği açık” ifadelerini kullandı.

‘KLİNİK OLARAK YOK DENEBİLİR’

Ülkede salgının en fazla etkilediği bölgelerden Lombardiya’nın Milano kentindeki San Raffaele Hastanesi’nin Başhekimi Alberto Zangrillo da, RAI televizyonuna demecinde benzer bir tablo çizdi. “Esasında virüs artık klinik olarak İtalya’da yok” diyen Zangrillo, “Son 10 günde alınan sürüntülerde, bir veya iki ay öncesine kıyasla neredeyse yok denecek kadar az viral yük görüldü” ifadelerini kullandı.

Korona virüsü nedeniyle 33 bin 415 kişinin öldüğü İtalya’da, bu açıklamalara hükümetten temkinli bir yanıt geldi. İtalyan Sağlık Bakanı Yardımcısı Sandra Zampa, “Virüsün yok olduğu tezine dair bilimsel kanıt henüz yokken, bundan emin olduğunu söyleyenleri İtalyanların kafasını karıştırmamaya davet ediyorum” dedi. Zampa, halktan önlem almayı sürdürmelerini, fiziksel mesafeyi koruyup kalabalıklardan kaçınmalarını istedi.