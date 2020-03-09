Koronavirüsü İtalya'da 133 can daha aldı

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma'da düzenlediği günlük basın toplantısında ülkede Kovid-19 vaka sayısının 6 bin 387'ye, ölen ve iyileşenler dahil edildiğinde ise 7 bin 375'e ulaştığını söyledi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Borrelli, ölü sayısının düne göre 133 kişi daha artarak 366'ya yükseldiğini açıkladı.

İlk kez bir günde salgından ölenlerin 3 haneli rakamlarla kaydedildiğine dikkati çeken Borelli, dün 589 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının 33 kişi artışla 622'ye ulaştığını belirtti.

Sivil Savunmanın açıkladığı son verilere göre, en çok vaka ve ölü sayısı, bugün Başbakanlık kararnamesiyle "kırmızı bölge" ilan edilen Lombardiya Bölgesi'nde görüldü. Bölgede ölü sayısı düne göre 113 kişi artarak 267'yi buldu.

SAĞLIK BAKANI SPERANZA'DAN SORUMLULUK ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Rai3'te katıldığı programda, daha önce hiç yaşamadıkları bir krizle karşı karşıya olduklarını ifade etti.

Hükümetin virüsün yayılmasının önüne geçmek için çıkarttığı son kararnamelere değinen Speranza, bunların tek başına yeterli olmayacağını, vatandaşlardan sorumlu davranarak belirtilen hususlara uymalarını istedi.

Bu arada, Kültür Bakanı Dario Franceschini, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 3 Nisan'a kadar bütün sinema salonu ve müzelerin kapatıldığını, tiyatro ve konserlerin de iptal edildiğini duyurdu.



