Koronavirüsün yeni belirtileri açıklandı !

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapan insanların yaklaşık üçte ikisinde kısa bir süre için koku ve tat kaybı görüldüğü belirtildi.

Frankfurter Allgemeine Zeitung’e konuşan Bonn Üniversitesi Hastanesi Viroloji Enstitüsü Başkanı Prof. Hendrik Streeck, koronavirüs hastalarının yaklaşık üçte ikisinde birkaç gün devam eden koku ve tat kaybının görüldüğü, bunun dışında hastaların yüzde 30’unda da ishal gözlendiğini söyledi.

Kovid-19 hastalarının büyük çoğunluğunun sadece hafif semptomlar yaşadığının altını çizen virolog, yeni tip koronavirüsün SARS-1’den daha az tehlikeli ama daha aktif yayıldığını dile getirdi.