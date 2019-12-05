Korsanlar petrol gemisine saldırdı!

3 Aralık'ta saldırıya uğrayan Yunanistan'a ait gemideki 19 kişilik mürettebatın fidye için kaçırıldığı bildiriliyor.
Hong Kong bayraklı Nave Constellation ham petrol tankeri 2 milyon varil üzerinde petrol taşıyan gemi Yunan gemicilik şirketi Navios Tankers Management tarafından işletiliyordu.
Tankerin sahibi olan şirket Navios Tankers Management, Nijerya açıklarında önceki gün yaşanan olayda 19 mürettebatın alıkonulduğunu açıkladı.
Tankerin Bonny Adası’nın 77 deniz mili açıklarında saldırıya uğradığı belirtildi.
2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip ‘Nave Constellation’ dev tankerin Hong Kong bandıralı olduğu öğrenildi.
Haber3.com'a Google'da abone olun