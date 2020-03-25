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  4. 25 Mart 2020 15:48

Kraliçe Elizabeth 18 yıl sonra ulusa seslenecek

93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, 68 yıllık hükümdarlık döneminde 4'üncü defa ulusa seslenecek. Kraliçe'nin ne zaman konuşacağı belirsizliğini korkurken gündeminde yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) olacağı tahmin ediliyor.

Kraliçe Elizabeth 18 yıl sonra ulusa seslenecek
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PEOPLE dergisine konuşan bir kaynağın aktardığına göre, Kraliçe Elizabeth, Koronavirüs günlerinde Britanya halkı için ekran karşısına çıkacak. 

2002'DEN BERİ İLK DEFA
Kraliçe, geleneksel yeni yıl konuşmalarının dışında en son 2002 yılında annesini kaybettiğinde kameralar karşısına geçerek ulusa seslenmişti. 

Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Charles'ın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı bilinirken geçen hafta da Buckingham Sarayı'nda bir personelin virüse yakalandığı açıklanmıştı. 

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Kraliçe Elizabeth
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