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  4. 27 Haziran 2017 11:24

Kraliçe Elizabeth'in maaşına rekor zam !

İngiltere'de Kraliçe'nin maaşına 26 milyon TL zam yapılacak.

Kraliçe Elizabeth'in maaşına rekor zam !
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İngiltere'de kamu tarafından finanse edilen Kraliyet Hazinesi, son süreçte kârının önemli ölçüde arttığını duyururken, bunun Kraliçe'nin aldığı paraya da yansıyacağı ifade edildi. BBC News'ın haberine göre, Kraliçe'nin maaşına 6 milyon sterlin (26 milyon TL) zam yapılacak.

Kraliçe'nin söz konusu zammı 2018/2019 yılında alacağı ifade edildi. 

Kraliçe'nin çalışanlarının maaşlarını ödeyen, resmi seyahat giderlerini karşılayan ve sarayların bakım masraflarını ödeyen kurum olan 'Sovereign Grant,' 2018-2019 yılında bu giderlerin 82.2 milyon pound olacağını bildirdi.

Kraliyet Hazinesi 2016-2017 yılında gelirlerinin 24.7 milyon sterlin artarak 328.8 milyon sterlin yükseldiğini açıkladı. Söz konusu yükselişin İngiltere Kraliçesi'nin maaşına da yansıyacağı belirtildi. 

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