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  4. 16 Aralık 2018 16:22

Kraliyet ailesinde büyük heyecan

Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın hamile olduğu iddia edildi.

Kraliyet ailesinde büyük heyecan
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Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın dördüncü çocuğuna hamile olduğu öne sürüldü.

23 Nisan 2018'de üçüncü çocuğu Louis'i doğuran Prens Wİlliam'ın eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın dördüncü çocuğunu dünyaya getirmeye hazırlandığı iddia edildi.

ABD'li magazin dergisi Star'ın İngiliz Kraliyet Ailesi kaynaklarına dayandırdığı habere göre Prens William ve Kate Middleton çifti dördüncü çocuklarını bekliyor.

Kate Middleton'ın hamile olduğu iddiaları Kensington Sarayı tarafından henüz doğrulanmadı.

19 Mayıs 2018'de dünya evine giren Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin önümüzdeki bahar döneminde bir bebek sahibi olacağı biliniyor.

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