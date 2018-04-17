Kraliyet ailesinde Türk isim için kavga

İngiliz basını, Kraliyet ailesi içinde Türk modacı Erdem Moralıoğlu için yaşanan sürtüşmeyi konuşuyor. Basında çıkan haberlere göre, Kraliyet ailesinin müstakbel gelini Meghan Markle'nin Türk modacıyla gelinlik için anlaşmasına Cambridge Düşesi Kate Middleton bozuldu. Middleton'un uzun bir süre önce Türk modacıyla anlaştığı ifade edildi.

İngiliz gazetelerine göre ABD'li prenses adayı, gelinliği için birçok modacıyla görüştü. Markle'ın geçtiğimiz günlerde Erdem Moralıoğlu'nun Londra'daki butiğinden çıkarken görülmesi ise ortaya "Prensesin gelinliğini Erdem dikecek" iddialarını çıkardı. Türk modacının kendisine yeni bir halkla ilişkilerci ve asistan tutup kadrosunu genişletmesi de bu iddiaları güçlendirdi.

Ancak İngiliz basınına göre; Kate Middleton düğündeki kıyafetini dikmesi için çok önce Erdem Moralıoğlu ile anlaşmıştı. İngiliz basınına göre de Kate Middleton'ın bu hamlesi, Meghan Markle ile arasında sıkıntı yarattı. Şimdi gözler düğünde kimin 'Erdem' imzalı' kıyafet giyeceğinde.

İngiltere'de birçok ödül alan Erdem Moralıoğlu, sadece Kraliyet Ailesi'nin değil Hollywood yıldızlarının da tercihi... Michelle Obama, Sarah Jessica Parker, Sienna Miller, Kate Winslet, Julianne Moore, Anne Hathaway, Keira Knightley Emma Stone ve Claudia Schiffer gibi isimler modacının hayranı ve müşterisi.