Kraliyeti sarsan seks skandalı sonrası bomba iddia !

Prens Andrew'la ilgili taciz ve tecavüz iddiaları İngiliz Kraliyet ailesini derinden sarsarken, taht oyunlarıyla ilgili yeni bir iddiayı da beraberinde getirdi. Andrew'un Kraliyet görevlerine son verilmesinin arkasında Prens Charles'ın olduğu ve tahta çıkmak için Kraliçe Elizabeth'le tarih üzerinde anlaştıkları öne sürüldü.



ABD’de fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarından yargılanırken hücresinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein, İngiliz basınının gündeminden düşmüyor. Epstein’la ilgili skandalın patlak vermesinin ardından, Kraliçe Elizabeth’in oğlu Prens Andrew’a da ardı ardında suçlamalar yöneltilmişti.

Epstein’la yakın ilişki içinde olan Prens Andrew, taciz ve tecavüz iddialarını reddetse de, geçtiğimiz günlerde Kraliçe Elizabeth tarafından kraliyet görevlerinden men edilmişti. Ülkenin gündemine oturan bu kararın perde arkasındaki isim de ortaya çıktı.

‘ELİ İYİCE GÜÇLENDİ’

The Sun gazetesinde yer alan ve saray kaynaklarına dayandırılan habere göre, Kraliyet ailesini derinden sarsan iddialar sonrası Prens Charles ipleri eline aldı. 93 yaşındaki Kraliçe’nin görevi bırakıp bırakmayacağı iddiaları sık sık gündeme gelse de, 71 yaşındaki Charles’ın son yaşananlarla elinin iyice güçlendiği belirtildi.

WILLIAM DA DESTEKLİYOR

Kraliçe Elizabeth’i yönlendirerek Andrew’u görevlerinden men eden Charles’ın, kısa süre içinde de tahta çıkmanın planlarını oluşturduğu öne sürüldü. Son yıllarda kademeli olarak kraliyet etkinliklerinde daha az görünen ve Prens Charles’ı öne çıkaran Kraliçe Elizabeth’in, 95 yaşında tahtı oğluna devredeceği iddia edildi.

Yeni Zelanda turundan dönen Prens Charles’ın büyük oğlu William’la da söz konusu planları konuştuğu ve desteğini aldığı belirtiliyor.