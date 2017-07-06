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  4. 06 Temmuz 2017 23:46

Kritik görüşme sona erdi ! İşte ilk kareler

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi için geldiği Almanya'da Almanya Başbakanı Merkel ile bir araya geldi.

Kritik görüşme sona erdi ! İşte ilk kareler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya  Başbakanı Angela Merkel'i kabulü sona erdi.

 Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için geldiği Hamburg'da, ilk  olarak Merkel ile bir araya geldi.

Kempinski Atlantik Otel'de gerçekleşen basına kapalı görüşme TSİ  21.36'da başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel'in görüşmesi 1 saat  sürdü.

Görüşmede, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği (AB)  Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da  hazır bulundu.

AA

almanya , merkel , erdoğan