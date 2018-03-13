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  4. 13 Mart 2018 13:44

Küvette feci ölüm ! Cep telefonu sonu oldu

Belçika’da cep telefonuyla küvete giren 14 yaşındaki genç, elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Küvette feci ölüm ! Cep telefonu sonu oldu
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Belçika’nın Valon Bölgesinde Pont-de-Loup kasabasında yaşayan 14 yaşındaki Hugo isimli genç, küvete cep telefonuyla girince elektrik çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

Talihsiz gencin cep telefonu şarja takılı şekilde küvete girdiği, bir müddet sonra uyuya kalan gencin elindeki telefonu su dolu küvete düştüğü belirtildi. Su ile temas eden şarj kablosu, elektrik akımına sebep oldu ve genç elektrik akımına tutuldu. Elektrik çarpması sonucu vücudunda ağır yanıklar oluşan Hugo, hastaneye kaldırılsa da tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Ölüm sebebi, elektrik çarpması sonucu vücutta oluşan yanıklar olarak açıklandı.

Yetkililer cep telefonlarının şarja takılı olarak suyla temasının büyük riskler taşıdığına dikkat çekiyor.

İHA

cep telefonu , küvet
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