Le Pen milletvekili adaylığını açıkladı

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi Başkanı Marine Le Pen, gelecek ay yapılacak milletvekili seçimlerinde aday olacağını bildirdi.



TF1 televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi Başkanı Marine Le Pen, 11 ve 18 Haziran tarihlerinde yapılacak milletvekili seçimleri için aday olup olmayacağının sorulması üzerine, "Evet, aday olacağım." dedi.

Cumhurbaşkanı seçiminin 23 Nisan'da yapılan ilk turunu atlayarak büyük bir başarı elde eden ve 7 Mayıs'ta yapılan seçimin ikinci turunu Emmanuel Macron'a kaybetmesine rağmen 10,6 milyon seçmenin oyunu almayı başaran Le Pen, "Çok önemli olduğunu düşündüğüm bir savaşta savaşçılarıma önderlik etmemeyi düşünemem." ifadelerini kullandı.

Macron'un, bu hafta açıkladığı kabinede merkez sol Sosyalist Parti ve merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinden politikacılar olduğuna dikkati çeken Le Pen, Fransa'nın önemli ana partilerinin hükümet ve cumhurbaşkanı ile birleştiğini iddia etti.

AB karşıtlığı ile bilinen Le Pen, Avro'nun Fransız halkını endişelendirdiğine işaret ederek, bunu dikkate alacaklarını ve tartışacaklarını belirtti.