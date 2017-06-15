Le Pen'in dokunulmazlığı kaldırıldı

Avrupa Parlamentosu, aşırı sağcı Fransız lider Marine Le Pen'in dokunulmazlığını kaldırdı.

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, Fransız aşırı sağcı Ulusal Cephe partisinin (FN) lideri ve AP üyesi Marine Le Pen’in dokunulmazlığını kaldırdı.



LE PEN HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR



Strazburg’da devam eden AP Genel Kurulunda Le Pen’in dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili oylama yapıldı. AP üyelerinin el kaldırarak görüş bildirdiği oylama ile, dini ve ırkçı nefret içeren hakaret ve iftira suçundan Fransa’da yargılanan Le Pen’in milletvekili dokunulmazlığı kaldırıldı.



DOKUNULMAZLIĞIN KALDIRILMASI SİYASİ Mİ?



FN’den AP milletvekili olan Bruno Gollnisch, oylama öncesi Genel Kurulda söz alarak Le Pen’e karşı Fransa’da hükümetin ve siyasilerin düşmanca bir kampanya yürüttüklerini iddia etti ve milletvekillerinden dokunulmazlığın kaldırılmaması yönünde oy kullanmalarını istedi. Gollnisch, pazar günü seçimlerin yapılacağını ve Le Pen’in aday olduğunu hatırlatarak, oylamanın seçimin hemen öncesine getirilmesinin siyasi bir amacı olduğunu ve Le Pen’e karşı yürütülen karalama ve yıpratma kampanyasının bir devamı olduğunu kaydetti.



Le Pen, 3 Mayıs 2015’te iTele ve Europe 1’de yayınlanan bir programda Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi’nin şehirde inşa edilen bir camiye maddi destek verdiğini belirtmiş ve radikal dincileri desteklediğini iddia etmişti.



Aix-en-Provence mahkemesi, Aralık 2016’da Le Pen’in dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla AP’ye başvuruda bulunmuştu.



Bunun üzerine Le Pen, AP Hukuk İşleri Komitesi tarafından iki kez hakkındaki iddialarla ilgili bilgi vermeye davet edilmiş fakat olumlu yanıt vermemişti.



Pazar günü milletvekili genel seçimlerinin ikinci turunda milletvekilliği için yarışacak Le Pen’in daha önce de iki defa AP’de dokunulmazlığı kaldırılmıştı.



Le Pen hakkında “hayali danışman çalıştırmak” suçlamasıyla süren soruşturma çerçevesinde bir başka dokunulmazlığının kaldırılması talebi daha bulunuyor. Bu talebin de önümüzdeki günlerde AP Genel Kuruluna gelmesi bekleniyor.



AP Genel Kurulu, dün de aşırı sağın iki üyesinin dokunulmazlığını kaldırmıştı.



Bunlardan Ulusal Cephe'nin kurucusu ve Onursal Başkanı Jean-Marie Le Pen, 2009 yılında bir radyo kanalında yaptığı konuşmada, "Suç işleyenlerin yüzde 90'ı ya göçmen ya da göçmen kökenli" ifadelerini kullanmış ve hakkında ırkçı karakterli aşağılama suçundan dava açılmıştı.



Aynı partiden AP üyesi seçilen Troszczynski ise 2015'te Twitter üzerinde paylaştığı bir fotoğrafla büyük tepki çekmiş, ailelere yardım kasası kurumu önünde bekleyen başörtülü kadınların yer aldığı fotoğrafın montajlandığı ortaya çıkmıştı. Le Pen gibi Troszczynski de, ırkçı nefreti körüklemek, ırkçı karakterli hakaret ve ırkçı nefreti kullanarak şiddete teşvik etmek suçlarından yargılanıyor.