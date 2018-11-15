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  4. 15 Kasım 2018 23:35

Lisede cinsel ilişki skandalı ! Öğretmen 2 öğrencisiyle...

İngiltere'de bir öğretmen, 17 yaşındaki iki erkek öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği nedeniyle görevden atıldı.

Lisede cinsel ilişki skandalı ! Öğretmen 2 öğrencisiyle...
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İngiltere'de 37 yaşındaki müzik öğretmeni, 17 yaşındaki iki erkek öğrencisiyle ile ilişkiye girdiği gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı.
 
 İngiltere'de bir müzik öğretmeninin 2 öğrencisiyle yaşadığı cinsel ilişki, kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu. Öğrencilerine alkollü içecek içirip cinsel ilişkiye giren öğretmen çalıştığı okuldan kovuldu.

ÖNCE KAFEYE DAVET ETTİ

34 yaşındaki müzik öğretmeni Laurie Softley, 17 yaşındaki öğrencisini bir şeyler içmek için kafeye davet etti. Burada biraz vakit geçirdikten sonra öğretmen, öğrencisini kendi evine götürdü. Daha sonra öğrencisine alkollü içecek veren öğretmen, öğrencisini yatak odasına götürüp ilişkiye girdi.

DAHA ÖNCE DE BENZER OLAYLAR YAŞANMIŞ

Olay ile ilgili yapılan soruşturmada, öğretmenin daha önce de başka bir öğrencisiyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı.Soruşturmada ifade veren öğrenci, öğretmenin kendisini evine götürüp alkollü içecek verdiğini, biraz yakınlaştıktan sonra yatak odasına gidip ilişkiye girdiklerini itiraf etti.

Skandalın duyulmasının ardından Softley, çalıştığı okuldan atıldı. Okul yönetimi öğrenci velilerine olaydan duydukları rahatsızlığı dile getiren bir mektup yolladı.

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