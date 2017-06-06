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  4. 06 Haziran 2017 09:13

Londra saldırganıyla ilgili inanılmaz gerçek

İngiltere'deki terör saldırısı düzenleyen teröristlerinden birinin 1.2 milyon kişi tarafından izlenen bir belgeselde görüldüğü ortaya çıktı.

Londra saldırganıyla ilgili inanılmaz gerçek
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İngiltere üç aydan kısa bir süre içinde yaşanan üçüncü terör saldırısının şokunu atlatmaya çalışırken, zanlılardan birinin Channel 4'da yayınlanan ve 1.2 milyon kişi tarafından izlenen bir belgeselde görüldüğünün ortaya çıkması ülkede tartışma konusu oldu.

Saldırıyı düzenleyen teröristlerden biri olan 27 yaşındaki Khuram Butt’ın geçen yıl yayınlanan “Kapı Komşumuz Cihatçılar” adlı belgeselde aşırılıkçı fikirlerini gizlemediği anlaşılıyor.

Pakistan asıllı Butt’ın Londra’da bulunan Regent’s Park’ta bulunan camine ılımlı Müslümanlara propaganda yaparken, polisle münakaşaya girdiği görülüyor.

Söz konusu belgeselin 1.2 milyon kişi tarafından izlenmesi ve Butt’ın MI5’ın takip listesinde olmasına karşı bu saldırının engellenememesi İngiltere’nin en önemli tartışma konuları arasında.

Butt, saldırının gerçekleştirildiği Borough market semtinde İtalyan bir film yapımcısı tarafından cep telefonuyla görüntülenmişti. Butt’ın üzerinde Arsenal forması olduğu görülüyordu.

İngiltere’nin en üst düzey terörizmle mücadele yöneticisi Mark Rowley, “cihat saldırılarının artık tamamen farklı seviyede bir tehdite dönüştüğünü ve bununla mücadele etmek için strateji değişikliğine gitmenin zorunlu olduğunu” söyledi.

Ulusal Terörizmle Mücadele birimini başında olan Rowley’ye göre polis, MI5 iletişim kanalları, topluluklar, teknoloji şirketleri, yasalar ve diğer politikalarda değişikliğe gidilmeli.

7 kişinin hayatını kaybettiği ve 48 kişinin yaralandığı saldırıda üç zanlıdan ikisinin ismi Khuram Butt ve Rachid Redouane olarak açıklanmıştı. Üçüncü kişinin ismi ise henüz ortaya çıkmadı.

Londra’nın merkezinde bulunan London Bridge’de Cumartesi gecesi yerel saatle 21:58’te (TSİ 23:58) bir kamyonet yayaları ezdi, akabinde üç saldırgan Borough Market’ta araçtan inip, çevrede eğlenen insanları bıçakladı. “Bu Allah için” diye bağırdıkları öne sürülen saldırganlar, polis tarafından vurularak öldürüldü.

ingiltere , saldırı , terör , avrupa