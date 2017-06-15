Londra yangınında korkunç bilanço

İngiltere'nin başkenti Londra’nın Kuzey Kensington semtinde "Grenfell Tower" isimli 24 katlı binada dün çıkan yangında ölü sayısı 17'ye yükseldi. Aralarında çocuk ve yaşlıların bulunduğu yüzlerce kişinin ölmüş olmasından korkuyorlar.



Londra'daki yangın felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Adeta küle dönen binada hiçbir yaşayan kişinin kalmadığı bildirildi. Ölü sayısı 17'ye yükselirken yüzlerce kişinin ölmüş olma ihtimalinden korkuluyor.

Pek çok kişi hakkında haber alamadığı yakınlarından bilgi almak için uğraşıyor.

Londra itfaiyesinin başındaki Dany Cotton, ITV'ye verdiği demeçte "İtfaiyeciler dün gece Greenfell Tower'ın en üst katına kadar çıktı ancak güvenlik nedeniyle duvarların arası tamamen kontrol edilemedi. Binada hayatta kalan kimsenin olduğunu sanmıyoruz" dedi.

İngiliz basınına göre, binada sayısız ceset var ve ölü sayısının yüzlerce olmasından korkuluyor. Onlarca çocuk ve yaşlıdan haber alınamıyor. gazetelere yansıyan haberler arama kurtarma ekiplerine dayandırıldı.

Yangınla ilgili son gelişmeleri paylaşan Londra polisi ise olayın terörizmle herhangi bir bağlantısını gösteren bir bulgu olmadığını açıkladı.

Financial Times 'Londra'daki ölümcül yangının ardından güvenlik tartışması' başlığını kullanırken, i gazetesi 'Trajik. Korkunç. Önlenebilir' manşetiyle çıktı.

'Gerçekleşmeyi bekleyen felaket' The Daily Telegraph, alevlerden kurtulmak isteyen bina sakinlerinden bazılarının çarşaflardan yaptıkları iplerle aşağıya inmeye çalıştığını aktardı. Gazeteye göre, bazı kişiler ise çöp torbaları ve nevresimlerden yapmaya çalıştıkları paraşütlerle binadan atladı.

Telegraph, ayrıca, kurtulmayı başaranların binadaki 'binada yangın çıkarsa evlerinizi terk etmeyin' uyarısını dinlemedikleri için hayatta kaldıklarını yazdı.