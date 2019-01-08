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  4. 08 Ocak 2019 22:30

Londra'da bütün uçak seferleri durduruldu

İngiltere'de bulunan bir havalimanında tüm uçuşlar iptal edildi.

Londra'da bütün uçak seferleri durduruldu
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İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Heathrow Havalimanı'nda bütün iniş ve kalkışlar durduruldu.
 
Londra’daki en büyük havalimanı Heathrow’da tüm uçuşlar durduruldu. Heathrow üzerinde izinsiz uçuş gerçekleştiren bir drone tespit edildiği duyruldu. Havalimanında kırmızı alarm verildi. Güvenlik gerekçesi ile de tüm uçuşlar durduruldu.

Heathrow Havalimanı Sözcüsü, “İhtiyadi bir tedbir olarak uçuşlarımızı durdurduk ve polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yolcularımızdan özür diliyoruz” açıklamasında bulundu.

ingiltere , havalimanı , iniş çıkış , uçak
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