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  4. 28 Haziran 2017 21:44

Londra'daki bilanço açıklanmıyor !

İngiltere'deki yangında ölenlerin sayısı yıl sonunda belirlenebileceği açıklandı.

Londra'daki bilanço açıklanmıyor !
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İngiltere'nin başkenti Londra'da iki hafta önce 24 katlı  binada çıkan yangında 80 kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. İngiliz polisinden yapılan açıklamada, yangın nedeniyle ölenlerin kesin sayısının yıl sonunda belirlenebileceği kaydedildi.

Londra'daki 24 katlı binadaki yangından sonra haber alınamayanlar da dahil toplamda 80 kişinin hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, yangının ardından haber  alınamayanlar da dahil olmak üzere 80 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceği  belirtildi.

Açıklamada, yangın nedeniyle ölenlerin kesin sayısının yıl sonunda  belirlenebileceği kaydedildi.

Londra’nın batısındaki Kensington ilçesinde belediyeye ait Grenfell  Tower'da yangın çıkmıştı. Bozuk bir buzdolabından kaynaklandığı açıklanan  yangında yüzlerce kişi evini kaybetmişti. 129 daireli Grenfell Tower'daki  yangının binanın dış cephesinde kullanılan plastik içeren kaplama nedeniyle hızla  yayıldığı açıklanmıştı.

AA

londra , yangın , bilanço