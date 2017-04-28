ABD ''YPG'yi koruyor'' iddialarına yanıt verdi
ABD ''YPG'yi koruyor'' iddialarına yanıt verdi
Türk cemaatleri kutsal topraklarda kavga etti
Türk cemaatleri kutsal topraklarda kavga etti
Macar Bakan'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler
Macar Bakan'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler
Gerginlik artıyor ! F-35 uçakları havalandı
Gerginlik artıyor ! F-35 uçakları havalandı
Türkiye YPG'yi vurdu ABD'den sürpriz ziyaret geldi
Türkiye YPG'yi vurdu ABD'den sürpriz ziyaret geldi
Sınırda gerginlik ! Askeri sevkiyat artıyor
Sınırda gerginlik ! Askeri sevkiyat artıyor
Pazar günü İstanbul'da bu yollar kapalı
Pazar günü İstanbul'da bu yollar kapalı
Halk otobüsünün freni patladı, çok sayıda yaralı
Halk otobüsünün freni patladı, çok sayıda yaralı
  1. 28 Nisan 2017 22:39

Macar Bakan'dan Türkiye mesajı

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto Avrupa'nın güvenliğini Türkiye'nin sağladığını anlatarak övgü dolu sözlerle bahsetti.

Macar Bakan'dan Türkiye mesajı
A+ A-

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa'nın güvenliğinin Türkiye'nin istikrarına bağlı olduğunu belirterek, "Ankara'yı sürekli eleştirmekten kaçınmalı, diyaloğu açık tutmalıyız. Bu sadece ekonomik sebeplerden dolayı değil aynı zamanda AB'nin güvenliği için de gerekli." dedi.

Malta'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Gayri Resmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Szijjarto, Macar Haber Ajansı'na (MTI) yaptığı değerlendirmede, Macaristan'ın 16 Nisan'da Türkiye'de yapılan referandumun sonucuna saygı duyduğunu söyledi.

Türkiye ile ilgili herhangi bir olayda sadece Türklerin karar verebileceğini belirten Szijjarto, AB'nin Ankara'yı sürekli eleştirmekten vazgeçmesi ve diyaloğu sürdürmesi gerektiğine dikkati çekti. Bunun sadece ekonomik sebeplerden dolayı değil aynı zamanda AB'nin güvenliği için de gerekli olduğunu vurgulayan Szijjarto, şunları kaydetti:

"Özellikle de AB 3 milyar avro karşılığında Türkiye'den sığınmacı akınını durdurmasını istedikten sonra güvenliğinin Türkiye'nin istikrarıyla başladığının farkına varmalı. Türkiye'nin istikrarı sarsılırsa anlaşmanın uygulanması ciddi problemlerle karşılaşabilir ve Türkiye'den milyonlarca sığınmacı Batı Balkan rotasına yönelir. Eğer Türkiye'den sığınmacı akını başlarsa hiç bir dirençle karşılaşmadan çok kısa bir süre içinde Macaristan'ın güney sınırlarına ulaşır. Türkiye'nin sürekli eleştirilmesi AB-Türkiye mutabakatını tehlikeye atıyor.''

AA

övgü , güvenlik , türkiye , bakan , macaristan