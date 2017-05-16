Macaristan Başbakanından Erdoğan uyarısı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Recep Tayyip Erdoğan arasında Pekin'de yapılan ikili görüşmenin ardından, iki liderin karşılıklı olarak resmi ziyarette bulunacakları da açıklandı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Budapeşte'de restorasyonu tamamlanan Gül Baba türbesinin yakın bir tarihte gerçekleşecek olan resmi açılışına katılacak. Daha sonra da Macar Başbakanı Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacak.



"AB, TÜRKİYE'YE DEĞİL KENDİNE GÜVENSİN"



Viktor Orban daha önce Macaristan tarihini anımsatarak, "Tarih güvenliğimizin sadece ve sadece Türkiye'nin eline teslim edilmesinin doğru olmadığını gösteriyor" demişti. Bektaşi Gül baba türbesi, Osmanlı döneminden kalan coğrafi olarak en batıdaki türbe olma özelliği nedeniyle özel bir öneme sahip.

Türbe, Türkiye'nin restorasyonun giderlerini üstlenmesi sonucunda geçtiğimiz yıl yeniden onarılmaya başlanmıştı. Budapeşte'nin merkezindeki ve bulunduğu tepeye de adını veren türbe restorasyonu tamamlandığında çevresindeki büyük tesislerle önemli bir merkez olacak.



Öte yandan Avrupa Birliği içinde özellikle mülteciler ve Rusya ile ilişkiler konusunda aykırı görüşleriyle tanınan Viktor Orbán, Pekin toplantısı ardından Avrupa Birliği içinde yine tartışma yaratacak görüşler dile getirdi. Orbán, Batı'nın artık kendine bir çeki düzen vermesi gerektiğini, çünkü küreselleşmenin ilk aşamasının artık geride kaldığını söyledi.