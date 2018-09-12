Macaristan'a yaptırım geldi

Uluslararası ittifak, Avrupa Parlamentosu'nda 448 'evet'in çıktğı oylamayla Budapeşte yönetimin AB kurumlarındaki söz hakkını askıya alıyor. Raportör Judith Sargentini, oylama sonucunu gözyaşlarıyla kutladı.



Avrupa Parlamentosu'nda bugün yapılan oylamada, Macaristan'a yaptırım kararı çıktı. 448 evet, 197 hayır ve 48 çekimser oyun kullanıldığı Avrupa Parlamentosu'nda, yaptırımlar kabul edildi.

Yaptırımların geçebilmesi için, parlamento üyelerinin üçte ikisinin oyu gerekiyordu.

Oylama sonucunda Macaristan'ın AB kurumlarındaki söz hakkı kaldırılıyor.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, dün Avrupa Birliği'ne rest çekerek şantaja boyun eğmeyeceklerini söylemişti.

Daha önce sadece Polonya'ya karşı uygulanan yaptırımlar, AB antlaşması olarak da adlandırılan Maastricht Antlaşması'nın 7. maddesinde yer alıyor.

7. madde hangi şartlarda uygulanabiliyor?

Maastricht Antlaşması'nın 7. maddesi, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerden bir tanesinin birliğin temel ilkelerine uymaması durumunda devreye sokulabiliyor.

Antlaşmanın 2. maddesinde 'insan onuruna saygı, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve azınlıklara mensup kişilerin hakları da dahil olmak üzere insan haklarına saygı' olarak sıralandırılan değerlerin çiğnenebileceği yönünde açık bir risk olması durumunda yaptırımlar devreye sokuluyor.

Avrupa Birliği Parlamentosu veya Avrupa Komisyonu tarafından başlatılabilen süreç sonrasında Avrupa Birliği Konseyi'nde de oylama yapılıyor. Eğer Konsey'de oy kullanan ülkelerin 5'te 4'ü yaptırım kararı verirse, söz konusu ülkenin Birlik içerisindeki hakları ve yetkileri elinden alınabiliyor.

Macaristan - AB arasındaki gerginlikler

Macaristan'da 2010'dan beri iktidarda olan sağ Fidezs partisi lideri Viktor Orban, ülkedeki yargı, basın ve sivil toplum kuruluşları üzerinde baskı kurarak, muhalif sesleri bastırmaya çalışmakla suçlanıyor. Ülke ayrıca sığınmacılara karşı uyguladığı kötü muamele, ve sığınmacıları kabul etmeme politikasıyla da gündeme geliyor.

Orban, 2015'ten beri ülkelerine gelmeye çalışan sığınmacıları kabul etmedikleri için Avrupa Parlametosu'nun intikam almak istediğini ancak "şantajlara" boyun eğmeyeceklerini söyledi. Strasbourg'da parlamento üyelerine konuşan Orban, "Macaristan sınırlarını korumaya, yasa dışı göçleri durdurmaya ve kendi haklarını savunmaya devam edecektir - gerekirse size karşı da." şeklinde konuştu. Orban'ın konuşması, Avrupa Birliği karşıtı ve aşırı sağ milletvekilleri tarafından alkışla karşılandı.

Daha önce Müslüman sığınmacıların Avrupa'daki Hristiyan medeniyetine karşı bir tehdit olduğunu dile getiren Orban, nisan ayında ülkesinde yapılan seçimlerde büyük bir destekle yeniden seçilmişti.